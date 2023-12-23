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«Трагическая ситуация». Тарасова – об инциденте с порванным шнурком у фигуриста Грицаенко

«Трагическая ситуация». Тарасова – об инциденте с порванным шнурком у фигуриста Грицаенко
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию с порванным шнурком у фигуриста Артёма Грицаенко, из-за которой дуэт оштрафовали на пять баллов.

«Трагическая ситуация, но катались потрясающе – за исключением одного раза, когда он не поддержал её на выбросе, [из-за чего] крутиться и выезжать было невозможно. Я фанатка Осокиной – она катает душой, украшает пару. Она выросла в красивую, очень эффектную девушку, и ей нравится то, что она делает. По ходу катания она всё время в каких-то отношениях с партнёром», – сказала Тарасова в эфире Первого канала.

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