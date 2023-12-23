Грицаенко: порвался шнурок, что сказать. Дальше ехать было бы слишком опасно

Российские фигуристы Артём Грицаенко и Елизавета Осокина прокомментировала ситуацию с порванным шнурком у спортсмена, из-за которой дуэт оштрафовали на пять баллов.

Грицаенко: Порвался шнурок, что сказать. Я бы дальше не смог ехать. Было бы по крайней мере слишком опасно. Ладно поддержки, [но] подкрут. На подкрутке было бы слишком опасно, я не стал рисковать.

Почему нога не обмотана? Потому что не мотаю. Раньше не было таких случаев? Нет, первый раз. Благо знаю, что делать, вовремя подъехал. Как укладывались во время? Я не знаю. Руки дрожали, пытался что-то сделать, чтобы шнурок не развязывался. Тренеры помогали.

Осокина: Какие эмоции? Пока что смешанные. Больше обидно за то, что не прокатали чисто, как хотели. Упала на нервяке? Как это случилось, я не поняла.

Грицаенко: Мы ехали и думали, что дальше точно будет чисто, но получилось так. Начну ли сейчас мотать ногу? Нет, – передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, дуэт был вынужден прервать программу. Им дали три минуты, чтобы привести всё в порядок. Грицаенко экстренно покинул лёд, чтобы перешнуроваться и замотать ботинок лейкопластырем. Фигуристы получили за свой прокат 127,23 балла.