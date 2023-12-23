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Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России

Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России
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В Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 фигуристы, выступающие в парном катании, представили произвольные программы. Лучшим по итогам двух прокатов стал дуэт Анастасия Мишина/Александр Галлямов. По сумме двух прокатов спортсмены набрали 244,85 балла.

Вторыми стали победители чемпионата России прошлого года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набравшие 236,32 балла. На третьем месте расположились Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (227,97).

Фигурное катание. Чемпионат России — 2024, Челябинск
Спортивные пары. Итоговое положение

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) — 244,85 балла.
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 236,32.
3. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Пермский край) — 227.97.

Фигурное катание. ЧР-2024. Челябинск
Спортивные пары. Произвольная программа
23 декабря 2023, суббота. 12:35 МСК
Окончено

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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