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Бойкова и Козловский – вторые на чемпионате России: партнёрша ошиблась на прыжке. Видео

Бойкова и Козловский – вторые на чемпионате России: партнёрша ошиблась на прыжке. Видео
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Победители чемпионата России-2022 фигуристы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский заняли второе место на турнире в этом году, набрав в сумме 236,32 балла.

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский хорошо начали свою произвольную. Однако девушку подвёл параллельный тройной тулуп: она приземлила его в степ-аут и не сразу поймала заново равновесие. К счастью, остальная часть их постановки под изумительные «Времена года» Вивальди прошла на одном дыхании.

Напомним, лучшим по итогам двух прокатов стал дуэт Анастасия Мишина/Александр Галлямов. В общей сложности спортсмены набрали 244,85 балла. Тройку призёров замкнули Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (227,97).

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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