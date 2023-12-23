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Бронзовые призёры чемпионата России в парах: за третье место была колоссальная борьба!

Бронзовые призёры чемпионата России в парах: за третье место была колоссальная борьба!
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Бронзовые призёры чемпионата России в парах Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков отреагировали на занятое третье место на турнире. Слова спортсменов с соревнований передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Янченков: За третье место была колоссальная борьба — и Хабибуллина/Княжук были достойны, и Лёша с Юлей (Брюханов и Артемьева. — Прим. «Чемпионата»), и Артём с Лизой (Грицаенко и Осокина. — Прим. «Чемпионата»). Рад, что мы справились, это круто.

Чикмарёва: Скажу, что этот старт был для меня волнительным, волнительнее чем этапы Гран-при. Но я рада, что мы справились с нервами и вышли, откатали всё что умеем, показали хороший результат.

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