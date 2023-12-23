Тарасова — о Хромых: она такая большая. Может быть, лучше не участвовать и побыть дома?

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала падение ученицы Этери Тутберидзе Майи Хромых в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске.

«Слова бессильны, она чемпионка по падениям. Четыре раза не каждый себе позволит упасть. Конечно, мы понимаем, что она оформляется. Все девочки оформляются, все, абсолютно. Но она такая большая, что, если ты так оформляешься, может быть, лучше не участвовать и побыть дома, потренироваться или просто побегать, привести себя в порядок. А когда приведёшь, тогда показываться на аудиторию всей страны.

Это ещё раз говорит о том, что наш спорт — очень тяжёлая и тонкая штука. Плюс килограмм — и ты не прыгаешь. Плюс два – ты через две минуты начинаешь подыхать. Плюс три — до свидания. Прыжки все летят со второй половины. Ну а плюс четыре – ты с самого начала не прыгаешь.

Я уверена, что она с годами станет красивой и тонкой, высокой девушкой. И в танцы не пойдёшь, потому что очень высокая — кто же будет поднимать? Должен быть очень высокий партнёр, за два метра. Мне жаль, что мы её видим сейчас. Потому что годочек можно и пропустить, ничего страшного в этом нет», – сказала Тарасова в эфире Первого канала.

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