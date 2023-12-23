Тарасова: четверной тулуп Валиевой был очень нужен. Тяжело каталась

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление олимпийской чемпионки 2022 года в командном первенстве, чемпионки Европы, ученицы Этери Тутберидзе Камилы Валиевой на чемпионате России — 2024 в женском одиночном фигурном катании.

«Четверной тулуп ей был очень нужен, она его делает прекрасно.У неё огромный прыжок, даже при том, что она сейчас выросла и вес другой, она делает его прекрасно. Но программа без четверного, без акселя три с половиной оборота. Хорошая программа. Дальше она сделала всё, что у неё было в программе. Тяжело каталась, но дальше будет легче», — приводит слова Тарасовой Первый канал.

Напомним, российская фигуристка Аделия Петросян выиграла чемпионат России — 2024 в женском одиночном фигурном катании. Софья Муравьёва стала второй, Камила Валиева — третья.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.