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Чемпионка России Аделия Петросян рассказала, почему расстроилась после победного проката

Чемпионка России Аделия Петросян рассказала, почему расстроилась после победного проката
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Российская фигуристка Аделия Петросян, выигравшая чемпионат России — 2024 в женском одиночном фигурном катании, рассказала, почему расстроилась после победного проката.

«Эмоции очень разные. Я и в шоке, и расстроена, и очень рада. Почему расстроена? Была цель собрать четверной флип и четверной тулуп, но получились только два тулупа», — приводит слова Петросян Первый канал.

Напомним, российская фигуристка Аделия Петросян выиграла чемпионат России — 2024 в женском одиночном фигурном катании. По сумме двух программ спортсменка получила от судей 246,53 балла.

Второй стала Софья Муравьёва, за короткую и произвольную программы набравшая 239,40 балла. Замкнула тройку лидеров олимпийская чемпионка 2022 года Камила Валиева, которая получила по сумме двух программ 237,99 балла.

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