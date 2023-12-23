Петросян — о 5-м месте на предыдущем ЧР: Нового года не было, настроение было в минусе

Российская фигуристка Аделия Петросян, выигравшая чемпионат России — 2024 в женском одиночном фигурном катании, рассказала, как отреагировала на пятое место на чемпионате России в предыдущем году.

«Рада, что смогла реабилитироваться и подняться с пятого места на первое. Хоть я не очень удовлетворена своим прокатом, я рада, что смогла достичь такого результата. После прошлогоднего чемпионата Нового года не было, настроение было в минусе. Сейчас, я надеюсь, спокойно с семьёй проведу Новый год», — передаёт слова Петросян с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, Петросян, победительница финала Гран-при России в 2023 году, выиграла чемпионат России — 2024 в женском одиночном фигурном катании. По сумме двух программ спортсменка получила от судей 246,53 балла.

Второй стала Софья Муравьёва, за короткую и произвольную программы набравшая 239,40 балла. Замкнула тройку лидеров олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире Камила Валиева, которая получила по сумме двух программ 237,99 балла.