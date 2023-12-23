Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Петросян — о 5-м месте на предыдущем ЧР: Нового года не было, настроение было в минусе

Петросян — о 5-м месте на предыдущем ЧР: Нового года не было, настроение было в минусе
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Аделия Петросян, выигравшая чемпионат России — 2024 в женском одиночном фигурном катании, рассказала, как отреагировала на пятое место на чемпионате России в предыдущем году.

«Рада, что смогла реабилитироваться и подняться с пятого места на первое. Хоть я не очень удовлетворена своим прокатом, я рада, что смогла достичь такого результата. После прошлогоднего чемпионата Нового года не было, настроение было в минусе. Сейчас, я надеюсь, спокойно с семьёй проведу Новый год», — передаёт слова Петросян с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, Петросян, победительница финала Гран-при России в 2023 году, выиграла чемпионат России — 2024 в женском одиночном фигурном катании. По сумме двух программ спортсменка получила от судей 246,53 балла.

Второй стала Софья Муравьёва, за короткую и произвольную программы набравшая 239,40 балла. Замкнула тройку лидеров олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире Камила Валиева, которая получила по сумме двух программ 237,99 балла.

Материалы по теме
Чемпионка России Аделия Петросян рассказала, почему расстроилась после победного проката
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android