Валиева: иногда вес не сильно мешает, но на данный момент это давило на меня

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире Камила Валиева прокомментировала своё выступление на чемпионате России — 2024 в женском одиночном фигурном катании.

«Для меня это четвёртый чемпионат России, второй — в Челябинске. Очень много флешбэков, на самом деле, если сравнивать. Первый старт в Казани и сейчас — это чуть меньше, чем полшага вперёд, но вперёд, на данный момент всё, что смогла, сделала. Правда, это было не очень (улыбается).

Есть трудности — или рост, или вес. Иногда вес не сильно мешает, но на данный момент это давило на меня (смеётся). Рада, что собралась, что-то смогла сделать. В короткой программе всё было хорошо, насколько возможно», — передаёт слова Валиевой с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, Аделия Петросян, победительница финала Гран-при России в 2023 году, выиграла чемпионат России — 2024 в женском одиночном фигурном катании. По сумме двух программ спортсменка получила от судей 246,53 балла.

Второй стала Софья Муравьёва, за короткую и произвольную программы набравшая 239,40 балла. Замкнула тройку лидеров олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире Камила Валиева, которая получила по сумме двух программ 237,99 балла.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.