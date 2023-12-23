Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Муравьёва назвала поездку в Китай с Плющенко одним из главных событий 2023 года

Муравьёва назвала поездку в Китай с Плющенко одним из главных событий 2023 года
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Софья Муравьёва поблагодарила Евгения Плющенко и Яну Рудковскую за помощь в 2023 году.

«Самое главное событие в этом году — это, конечно, очень крутые старты, которые устраивает федерация. Чемпионат России, безусловно, дарит огромные эмоции. Поездка в Китай — это было что-то невероятное. Спасибо большое Евгению Викторовичу [Плющенко] и Яне Александровне [Рудковской]. Выезд за границу в такое тяжёлое время разрядил обстановку. Наверное, это самое приятное», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Муравьёва на прошедшем Гран-при чемпионата России стала второй в женском одиночном катании. Первое место второй год подряд у Аделии Петросян.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android