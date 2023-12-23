«Казалось, всё будет нормально». Валиева пояснила, почему упала с четверного

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире Камила Валиева объяснила, почему упала с четверного тулупа во время проката на чемпионате России — 2024 в женском одиночном фигурном катании.

«Четверной тулуп у меня на тренировках иногда получается, иногда нет. В первый день тренировок получался. По крайней мере, я сама с собой соревнуюсь сейчас, было важно сделать попытку. Она была не очень удачная. Было два прыжка на разминке в степ, мне казалось, всё будет нормально, но не получился. Думаю, ничего страшного. Всё нарабатывается, думаю, всё ещё будет», — передаёт слова Валиевой с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, Аделия Петросян, победительница финала Гран-при России в 2023 году, выиграла чемпионат России — 2024 в женском одиночном фигурном катании. По сумме двух программ спортсменка получила от судей 246,53 балла.

Второй стала Софья Муравьёва, за короткую и произвольную программы набравшая 239,40 балла. Замкнула тройку лидеров олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире Камила Валиева, которая получила по сумме двух программ 237,99 балла.

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