«Есть события, которые в каком-то смысле топят». Валиева — об итогах года

Российская фигуристка Камила Валиева, олимпийская чемпионка в командном турнире 2022 года, подвела итоги 2023 года на пресс-конференции после завершения чемпионата России, где спортсменка заняла третье место.

«В 2023 году было много интересных моментов. Я стала ведущей новой «Песни года», амбассадором «Глории джинс».

В каждом году есть свои события, которые наполняют, чему-то учат и в каком-то смысле топят, чтобы дальше было только лучше. Огромное спасибо 2023 году, было очень много событий, которые повлияли на рост, развитие и понимание жизни. И, конечно, чемпионат России», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.