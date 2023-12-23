Валиева и Муравьёва рассказали, в каких новогодних шоу выступят

Российские фигуристки Камила Валиева и Софья Муравьёва рассказали о своём участии в новогодних шоу. Их слова передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Муравьёва: Выступлю в шоу «Русалочка», это новое шоу Евгения Викторовича Плющенко и Яны Александровны Рудковской. Отдохнуть не особо получится, буду работать в одних шоу, потом в других. После буду ещё больше работать, чтобы не понижать планку, становиться ещё лучше.

Валиева: На Новый год буду активно участвовать в шоу. В частности, в новом шоу Навки «Вечера на хуторе», всех ждём.

Валиева заняла третье место на чемпионате России — 2024 в женском одиночном фигурном катании. Муравьёва — вторая.

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