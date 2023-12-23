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Чемпионский прокат Петросян: два чистых четверных и падение с третьего

Чемпионский прокат Петросян: два чистых четверных и падение с третьего
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Сегодня, 23 декабря, в Челябинске завершился чемпионат России — 2024 по фигурному катанию. Выиграла турнир победительница финала Гран-при России в 2023 году Аделия Петросян, которая получила по сумме двух программ 246,53 балла.

В произвольной программе, принёсшей Петросян победу, спортсменка чисто выполнила два четверных тулупа, а также упала с четверного флипа в начале выступления.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео чемпионского проката Аделии Петросян.

Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины
Итоговое положение

1. Аделия Петросян (Москва) — 246,53 балла.
2. Софья Муравьёва (Москва) — 239,40.
3. Камила Валиева (Москва) — 237,99.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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