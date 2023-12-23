Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Валиева падала и грустила, Петросян взлетала надо льдом. Лучшие фото чемпионата России

Валиева падала и грустила, Петросян взлетала надо льдом. Лучшие фото чемпионата России
Валиева падала и грустила, Петросян взлетала
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня в Челябинске прошёл чемпионат России по фигурному катанию. Российская фигуристка Аделия Петросян, победительница финала Гран-при России в 2023 году, выиграла чемпионат России — 2024 в женском одиночном фигурном катании. По сумме двух программ спортсменка получила от судей 246,53 балла.

Второй стала Софья Муравьёва, за короткую и произвольную программы набравшая 239,40 балла. Замкнула тройку лидеров олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире Камила Валиева, которая получила по сумме двух программ 237,99 балла.

Лучшие фото с произвольных программ чемпионата России — в фотоподборке «Чемпионата».

Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины
Итоговое положение

1. Аделия Петросян (Москва) — 246,53 балла.
2. Софья Муравьёва (Москва) — 239,40.
3. Камила Валиева (Москва) — 237,99.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android