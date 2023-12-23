Валиева, Петросян и Муравьёва рассказали, что попросили бы у Деда Мороза

Российские фигуристки Камила Валиева, Аделия Петросян и Софья Муравьёва рассказали, что попросили бы у Деда Мороза на Новый год. Их слова передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Петросян: У меня всё есть. Единственное — это здоровье, но не от него зависит.

Муравьёва: Я особо ничего не прошу. Я прошу у родителей какой-то подарок — в этом году я попросила огромную коробку пастилы фруктовой. Всё есть у меня, просто хочется вкусно покушать пастилу.

Валиева: Здоровья, и чтобы у близких было всё хорошо. Когда у близких что-то случается, это давит, очень разочаровываешься из-за этого. Здоровье — это самое главное, что нужно беречь.

Напомним, Аделия Петросян, победительница финала Гран-при России в 2023 году, выиграла чемпионат России — 2024 в женском одиночном фигурном катании. По сумме двух программ спортсменка получила от судей 246,53 балла.

Второй стала Софья Муравьёва, за короткую и произвольную программы набравшая 239,40 балла. Замкнула тройку лидеров олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире Камила Валиева, которая получила по сумме двух программ 237,99 балла.

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