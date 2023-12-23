Мама Костомарова: не плакала, когда Рома был в больнице. Ему было бы больно

Мама российского фигуриста Романа Костомарова, олимпийского чемпиона в танцах на льду, Валентина рассказала, что чувствовала, когда в начале 2023 года её сын попал в реанимацию, а затем долгое время был в коме.

«Что я чувствовала, когда сын долгое время был в реанимации? Боль, дома могла плакать, рыдать в подушку, просыпаться ночью. Я в тот момент (когда попал в реанимацию) не была с ним, была позже, после дня рождения (8 февраля) в феврале.

Когда я пришла, меня немного тряхануло. После этого мне налили выпить какой-то водички, и мне стало хорошо. Я не плакала. Буду плакать, а он смотреть, как мама плачет? Это позор мне. Ему ведь больно будет, скрипя зубами, но не плакала», — приводит слова Валентины Костомаровой Первый канал.