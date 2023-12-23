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Костомаров: мама в больнице не помогала, а давала больше дополнительных переживаний

Костомаров: мама в больнице не помогала, а давала больше дополнительных переживаний
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Российский фигурист Роман Костомаров, олимпийский чемпион в танцах на льду, рассказал, помогало ли ему то, что его мама приходила в больницу.

«Мама в первый раз пришла ко мне в больницу с Оксаной. Увидел, как ей тяжело, увидел эти трясущиеся руки. Она мне не помогала, она мне больше давала дополнительных переживаний. Оксана это делала более адекватно и спокойнее. Наверное, она более сильная. Когда я видел то, что происходит с мамой… Мне и так тяжело, а ещё видеть, как мама убивается внутри себя… Не хотел, чтобы она как-то помогала мне.

Ей было чем помочь. Она была с детьми, отвлекалась, это давало ей какую-то занятость и меньше мыслей обо мне и переживаний», — приводит слова Костомарова Первый канал.

Напомним, Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с тяжёлой формой пневмонии 10 января. После длительного нахождения под аппаратами, поддерживающими его жизнь, у спортсмена развился некроз периферийных сосудов. В итоге ему провели несколько ампутаций рук и ног.

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