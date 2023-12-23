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Вам понравилось, как Татьяна Тарасова комментировала чемпионат России?

Сегодня, 23 декабря, в Челябинске завершился чемпионат России по фигурному катанию — 2024. Комментатором соревнований выступила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая сделала много ярких высказываний, касающихся выступлений спортсменов на турнире.

«Чемпионат» предлагает своей аудитории ответить на вопрос: вам понравилось, как Татьяна Тарасова комментировала чемпионат России?

Напомним, на чемпионате России — 2024 золотую медаль в одиночном женском катании выиграла Аделия Петросян, в мужском одиночном — Евгений Семененко. В танцах на льду чемпионами России стали Александра Степанова и Иван Букин, а среди спортивных пар лучшими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.