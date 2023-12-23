Костомаров: у меня появились поклонники, не только поклонницы

Российский фигурист Роман Костомаров, олимпийский чемпион в танцах на льду, ответил на вопрос, боится ли он жалости из-за того, что му провели несколько ампутаций рук и ног.

«Боюсь жалости? Многие говорят, действительно, они больше про мужество, чем про жалость. У меня появились поклонники, не только поклонницы. Мужчины, которые поддерживают меня, говорят слова про гордость, настоящего мужика. Настоящая мотивация для них? Да», — приводит слова Костомарова Первый канал.

Напомним, Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с тяжёлой формой пневмонии 10 января. После длительного нахождения под аппаратами, поддерживающими его жизнь, у спортсмена развился некроз периферийных сосудов. В итоге ему провели несколько ампутаций рук и ног.