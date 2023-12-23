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«Главное, чтобы он жил и был в жизни нужен». Мама Костомарова — о Романе

«Главное, чтобы он жил и был в жизни нужен». Мама Костомарова — о Романе
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Мама российского фигуриста Романа Костомарова, олимпийского чемпиона в танцах на льду, Валентина поделилась воспоминаниями о периоде, когда её сын попал в реанимацию, а затем долгое время был в коме.

«Сказала, что главное, чтобы он жил и был в жизни нужен. Звонил врач, мы с ним разговаривали около часа в машине около дома. Это было 3 февраля, а 6 февраля Роману удалили кисти. Это я хорошо помню. Дала бы я согласие на операцию? Конечно, чтобы он жил.

Врач сказал, что так и так, а потом объяснил, что ни кисти, ни ступни не пересаживаются, потому что это внешние органы», — приводит слова Костомаровой Первый канал.

Напомним, Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с тяжёлой формой пневмонии 10 января. После длительного нахождения под аппаратами, поддерживающими его жизнь, у спортсмена развился некроз периферийных сосудов. В итоге ему провели несколько ампутаций рук и ног.

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