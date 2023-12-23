Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Там счёт шёл на часы». Домнина — об операции Костомарова

«Там счёт шёл на часы». Домнина — об операции Костомарова
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Оксана Домнина, жена олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, рассказала, как узнала об операции по ампутации конечностей, которую должен был перенести её муж в реанимации.

«Про операцию я вместе с братом Романа Денисом узнала после него. А он ведь тогда ещё не разговаривал, голоса не было. Всегда врачей просила, что давайте подождём, когда он сможет говорить, всё ему объясним. Но получилось ровно так, как получилось. Там счёт шёл на часы.

В тот момент мы с Денисом посчитали, что будет правильнее, если врачи скажут… У меня язык не поворачивался маме сказать, что её сыну сделали операцию. Она, конечно, всё понимала и знала, но это ужасно слушать. Как мама не представляю, как это можно пережить», — приводит слова Домниной Первый канал.

Материалы по теме
«Каждый день у меня есть какая-то победа над собой». Мотивационная речь Костомарова
«Каждый день у меня есть какая-то победа над собой». Мотивационная речь Костомарова
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android