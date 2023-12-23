«Это навсегда, это ужасает». Костомаров — об ампутации рук и ног

Российский фигурист Роман Костомаров, олимпийский чемпион в танцах на льду, выразил сожаление о том, что современная медицина пока что не позволяет полностью вернуть потерянные конечности.

«Удивляешься, что медицина на таком высочайшем уровне, но не понимаешь, почему нельзя приделать ногу, почему нельзя её напечатать 3D как в фильме «Пятый элемент», так, чтобы функционировала.

Ладно, если бы на два-три года, не знаю, как наказание… А это навсегда, это ужасает… Я плаваю? Мне тяжело плавать», — приводит слова Костомарова Первый канал.

Напомним, Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с тяжёлой формой пневмонии 10 января. После длительного нахождения под аппаратами, поддерживающими его жизнь, у спортсмена развился некроз периферийных сосудов. В итоге ему провели несколько ампутаций рук и ног.