«Я так бесился, матерился про себя». Костомаров — об операции

Российский фигурист Роман Костомаров, олимпийский чемпион в танцах на льду, рассказал, какие эмоции испытывал от того, что не мог разговаривать какое-то время после того, как ему провели несколько ампутаций рук и ног.

«Я так бесился, когда не мог говорить. Матерился про себя. Матерился, когда меня не могли понять. Если ты хочешь что-то сказать или показать, то тратишь столько сил», — приводит слова Костомарова Первый канал.

Напомним, Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с тяжёлой формой пневмонии 10 января. После длительного нахождения под аппаратами, поддерживающими его жизнь, у спортсмена развился некроз периферийных сосудов. В итоге ему провели несколько ампутаций рук и ног.