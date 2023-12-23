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Роман Костомаров заявил, что отдал бы всё, чтобы снова быть здоровым

Роман Костомаров заявил, что отдал бы всё, чтобы снова быть здоровым
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Российский фигурист Роман Костомаров, олимпийский чемпион в танцах на льду, который перенёс в этом году ампутацию стоп и кистей рук вследствие тяжёлой болезни, заявил, что отдал бы всё, чтобы снова быть здоровым.

«Я бы всё отдал, все деньги. Бедным был бы. Когда ты этого лишаешься, думаешь: «Верните мне всё»», — приводит слова Костомарова Первый канал.

Также Костомаров отметил, что ему всё ещё сложно выходить на публику после операции: «Без чувства самоиронии ты не выйдешь никуда. Ты не покажешься на людях. Многие, я думаю, замыкаются. И я замыкался. Не знал, как всё будет. Сказал, что вернусь домой только на своих ногах. На коляске не поеду. Чтобы дети не видели, как меня привозят на коляске».

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