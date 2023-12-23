Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Информацию порой выдумывали». Костомаров — о слухах про его операцию

«Информацию порой выдумывали». Костомаров — о слухах про его операцию
Комментарии

Российский фигурист Роман Костомаров, олимпийский чемпион в танцах на льду, высказался про слухи о том, каким образом и где проходила операция по ампутации рук и ног.

«Мы решили ничего не скрывать про операцию и восстановление? Информацию порой выдумывали. То меня увезли в Германию, то ещё куда. То умирал, то глаза оперировали. В дальнейшем у меня был сложный барьер, показать себя», — приводит слова Костомарова Первый канал.

Напомним, Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с тяжёлой формой пневмонии 10 января. После длительного нахождения под аппаратами, поддерживающими его жизнь, у спортсмена развился некроз периферийных сосудов. В итоге ему провели несколько ампутаций рук и ног.

Материалы по теме
«Я так бесился, матерился про себя». Костомаров — об операции
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android