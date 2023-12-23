Мама Костомарова ответила, когда гордилась сыном больше, после ОИ или сейчас

Мама российского фигуриста Романа Костомарова, олимпийского чемпиона в танцах на льду, Валентина ответила на вопрос, когда гордилась сыном больше, когда он выигрывал Олимпийские медали или сейчас.

«Когда гордилась сыном больше, когда он выигрывал Олимпийские медали или сейчас? Всегда гордилась, что когда выигрывал медали, что сейчас, когда он вышел и чувствует себя нормальным человеком, не раскис. Вот этого я и хотела, чтобы он просто был нормальным человеком. Да, тяжело и сложно без конечностей, понимаю…

Костомаров вмешивается: Нет, ты не понимаешь. Это может понять только тот человек, который тоже без конечностей.

Я понимаю, как тебе это тяжело. Для меня он сын. Главное, что он рядом, что я могу его трогать, поцеловать, поговорить. Для меня главное, что у него голова нормальная. Есть семья, дети, которые его любят», — приводит слова Валентины и Романа Костомаровых Первый канал.

Напомним, Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с тяжёлой формой пневмонии 10 января. После длительного нахождения под аппаратами, поддерживающими его жизнь, у спортсмена развился некроз периферийных сосудов. В итоге ему провели несколько ампутаций рук и ног.