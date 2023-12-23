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Домнина рассказала, знали ли дети о том, что Костомаров был в тяжёлом состоянии в больнице

Домнина рассказала, знали ли дети о том, что Костомаров был в тяжёлом состоянии в больнице
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Российская фигуристка Оксана Домнина, жена олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, перенёсшего в этом году ампутацию конечностей вследствие болезни, рассказала, знали ли их дети о том, что Роман был в тяжёлом состоянии в больнице.

«Изначально они (дети) знали, что папа в больнице и в тяжёлом состоянии. Знали, что он не может самостоятельно дышать и у него огромное количество аппаратов. Любой разговор заканчивала тем, что говорила, что наш папа — сильный и всё будет хорошо», — приводит слова Домниной Первый канал.

Напомним, Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с тяжёлой формой пневмонии 10 января. После длительного нахождения под аппаратами, поддерживающими его жизнь, у спортсмена развился некроз периферийных сосудов. В итоге ему провели несколько ампутаций рук и ног.

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