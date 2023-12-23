Домнина ответила, изменился ли у Костомарова характер в худшую сторону после операции

Российская фигуристка Оксана Домнина, жена олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, перенёсшего в этом году ампутацию конечностей вследствие болезни, ответила на вопрос, изменился ли у Костомарова характер в худшую сторону после операции.

«Изменился ли у Романа характер в худшую сторону? Нет. Боялась, что будет ухудшение. Мы много разговаривали на эту тему с его братом. Он стал более терпеливым, мягким, любящим и сентиментальным», — приводит слова Домниной Первый канал.

Напомним, Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с тяжёлой формой пневмонии 10 января. После длительного нахождения под аппаратами, поддерживающими его жизнь, у спортсмена развился некроз периферийных сосудов. В итоге ему провели несколько ампутаций рук и ног.