Чемпионат России по фигурному катанию: расписание показательных выступлений

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В воскресенье, 24 декабря, в Челябинске состоятся показательные выступления спортсменов в рамках чемпионата России по фигурному катанию — 2024. Свои номера представят лучшие фигуристы страны по результатам соревнований.

Чемпионат России по фигурному катанию. Показательные выступления. Расписание

Первое отделение

1. Ксения Таланова.

2. Даниил Самсонов (пятое место на чемпионате России).

3. Вероника Яметова (6).

4. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов (5).

5. Анна Фролова (5).

6. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин (5).

7. Дмитрий Алиев (4).

8. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд (4).

9. Ксения Синицына (4).

10. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук (4).

11. Пётр Гуменник (3).

12. Ирина Хавронина — Дэвид Нарижный (3).

13. Команда синхронного катания «Звезда» (Челябинск).

Второе отделение

1. Аделина Кузнецова.

2. Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков (3).

3. Камила Валиева (3).

4. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (2).

5. Владислав Дикиджи (2).

6. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (2).

7. Софья Муравьёва (2).

8. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (1).

9. Евгений Семененко (1).

10. Александра Степанова — Иван Букин (1).

11. Аделия Петросян (1).

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.