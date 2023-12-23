Тренер Слюсаренко — о своих учениках: не всё задуманное получилось выполнить на ЧР

Российский тренер по фигурному катанию Павел Слюсаренко заявил, что его ученики не смогли выполнить всё задуманное на чемпионате России — 2024, проходившем в Челябинске. Он отметил, что штаб доволен третьим местом Екатерины Чикмарёвой и Матвея Янченкова, а также прокомментировал ситуацию с прокатом Артёма Грицаенко и Елизаветы Осокиной, по ходу которого спортсмены были вынуждены остановить выступление из-за лопнувшего шнурка на коньках фигуриста.

«Не всё задуманное получилось выполнить, но третьим местом Екатерины и Матвея, конечно, мы довольны. Ситуация с Артёмом Грицаенко, наверное, какая-то случайность, нелепость, может быть, где-то невнимательность. Думаю, что в дальнейшем такого точно не повторится, Артём будет более внимательно относиться к своему инвентарю», — приводит слова Слюсаренко ТАСС.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.