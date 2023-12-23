Фигуристка Талалайкина отреагировала на слова Тарасовой о лишнем весе

Российская фигуристка Мария Талалайкина отреагировала на слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, заявившей во время проката спортсменки на чемпионате России, что на турнирах нужно ввести контрольное взвешивание.

«Слова Тарасовой о лишнем весе? Я и сама это знаю, я пыталась всеми способами мне известными скинуть вес, у меня вроде и получалось, но потом всё назад. И я просто старалась хотя бы этот вес держать, в котором я могу тренироваться», — приводит слова Талалайкиной «Матч ТВ».

Напомним, на чемпионате России — 2024 Талалайкина в итоге стала предпоследней, 17-й, получив по сумме двух программ 169,80 балла.

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