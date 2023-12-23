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Фигуристка Талалайкина отреагировала на слова Тарасовой о лишнем весе

Фигуристка Талалайкина отреагировала на слова Тарасовой о лишнем весе
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Российская фигуристка Мария Талалайкина отреагировала на слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, заявившей во время проката спортсменки на чемпионате России, что на турнирах нужно ввести контрольное взвешивание.

«Слова Тарасовой о лишнем весе? Я и сама это знаю, я пыталась всеми способами мне известными скинуть вес, у меня вроде и получалось, но потом всё назад. И я просто старалась хотя бы этот вес держать, в котором я могу тренироваться», — приводит слова Талалайкиной «Матч ТВ».

Напомним, на чемпионате России — 2024 Талалайкина в итоге стала предпоследней, 17-й, получив по сумме двух программ 169,80 балла.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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