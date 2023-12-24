За три дня ЧР в Челябинске посетило свыше 31 тыс. зрителей

Более 31 тыс. зрителей посетили чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске, сообщили организаторы турнира.

В первый день соревнования посетил 11 991 человек, во второй день – 13 855, в третий – 7132. Сегодня, 24 декабря, на показательные выступления фигуристов все билеты также раскуплены. Вместимость арены составляет 7 тыс. человек.

Напомним, турнир проходил с 21 по 23 декабря. Победителем мужского одиночного катания стал Евгений Семененко, опередивший Владислава Дикиджи и Петра Гуменника. Среди женщин лучшей стала Аделия Петросян. Золото также завоевали танцевальная пара Александра Степанова/Иван Букин и спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.