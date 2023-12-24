Тренер Татауров: все ребята достойны первого места — и Гуменник, и Семененко, и Дикиджи

Тренер Владислава Дикиджи Олег Татауров поделился впечатлениями от чемпионата России по фигурному катанию – 2024 в Челябинске.

«У меня позитивное впечатление осталось от этого турнира. Были какие-то погрешности у Влада (Дикиджи), у Люси (Фурсовой), но в общем я очень доволен турниром, как они себя здесь проявили.

Какие были мысли, когда Влад не скрутил ещё один оборот в акселе? Я никогда не считал места, все ребята достойны первого места — и Гуменник, и Семененко, и Дикиджи. Это уже решение судей, все компьютерные подсчёты — для меня это сейчас не главное, главное, чтобы он справился со своей психологией, сделал все элементы, которые может показать», – сказал Татауров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, турнир проходил с 21 по 23 декабря. Победителем мужского одиночного катания стал Евгений Семененко, опередивший Владислава Дикиджи и Петра Гуменника.