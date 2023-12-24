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Тренер Дикиджи предположил, где было сделано детское фото с Семененко и Гуменником

Тренер Дикиджи предположил, где было сделано детское фото с Семененко и Гуменником
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Тренер Владислава Дикиджи Олег Татауров предположил, где было сделано детское фото с Евгением Семененко и ПетромГуменником.

«Приятно ли, что на пьедестале трое ребят, которые тренировались в моей группе? Конечно, приятно. Есть ещё ряд других спортсменов, которые у нас когда-то тренировались, — и Макар Игнатов, и Саша Бойкова, и Настя Мишина, и Ясмина Кадырова.

Где было сделано то знаменитое детское фото трех призёров чемпионата России? Думаю, это какой-то Мемориал Жука, Семененко и Гуменник выступали по старшему возрасту, Дикиджи — по младшему. Скорее всего, этот турнир», – сказал Татауров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Фото: ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ «ХОД КОНЬКОМ»

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