Тренер Дикиджи предположил, где было сделано детское фото с Семененко и Гуменником

Тренер Владислава Дикиджи Олег Татауров предположил, где было сделано детское фото с Евгением Семененко и ПетромГуменником.

«Приятно ли, что на пьедестале трое ребят, которые тренировались в моей группе? Конечно, приятно. Есть ещё ряд других спортсменов, которые у нас когда-то тренировались, — и Макар Игнатов, и Саша Бойкова, и Настя Мишина, и Ясмина Кадырова.

Где было сделано то знаменитое детское фото трех призёров чемпионата России? Думаю, это какой-то Мемориал Жука, Семененко и Гуменник выступали по старшему возрасту, Дикиджи — по младшему. Скорее всего, этот турнир», – сказал Татауров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.