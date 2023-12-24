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Чемпионат России. Показательные выступления
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Пётр Гуменник будет участвовать в показательных выступлениях

Пётр Гуменник будет участвовать в показательных выступлениях
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Бронзовый призёр чемпионата России – 2023 в Челябинске Пётр Гуменник будет участвовать в показательных выступлениях, сообщает пресс-служба ФФККР.

«После тренировки он почувствовал себя плохо, ждали, пока врач даст заключение. После этого было принято решение, что он будет участвовать в показательных выступлениях», — говорится в заявлении пресс-службы ФФККР.

Напомним, Пётр Гуменник не принял участия в награждении. На церемонии было объявлено, что фигурист пропускает вручение медалей по медицинским показаниям.

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