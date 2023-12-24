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Валиеву встречали баннерами, Семененко и Дикиджи дурачились на камеру. Фото награждения

24 декабря в Челябинске состоялась церемония награждения победителей и призёров чемпионата России по фигурному катанию.

В танцах на льду триумфаторами турнира стали Александра Степанова и Иван Букин. Второе место заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, третье — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный.

У мужчин, как и год назад, победу одержал ученик Алексея Мишина Евгений Семененко. Серебряную медаль завоевал Владислав Дикиджи, бронзовую — Пётр Гуменник. Однако на церемонии награждения Гуменник отсутствовал по медицинским показаниям.

В парном катании золото завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, на второй строчке расположились Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, на третьей — Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков.

В женском турнире на подиум поднялись две ученицы Этери Тутберидзе: Аделия Петросян заняла первое место, Камила Валиева — третье. Между ними, на второй строчке, расположилась Софья Муравьёва из академии Евгения Плющенко.

Лучшие фото с церемонии награждения чемпионата России — в фотоподборке «Чемпионата».