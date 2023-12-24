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Выступление Камилы Валиевой под саундтрек из сериала «Слово пацана»

Выступление Камилы Валиевой под саундтрек из сериала «Слово пацана»
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командных соревнованиях Камила Валиева представила показательное выступление под музыку из сериала «Слово пацана».

Камила Валиева выступила под хит «Пыяла» из нашумевшего сериала «Слово пацана». Фигуристка начала программу у бортика, где долго не могла подобрать, под какую же музыку ей кататься. Всё это время она оставалась в наушниках. Но, когда зазвучал нужный саундтрек, фигуристка сняла наушники и закружилась на льду, демонстрируя шикарную хореографию.

Напомним, ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева заняла третье место в женском одиночном катании на чемпионате России — 2024, проходящем в Челябинске. Валиева получила по сумме двух программ 237,99 балла.

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