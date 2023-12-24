Чемпионы России Семененко и Петросян объединились на льду для показательного номера

Победитель чемпионата России по фигурному катанию — 2024 Евгений Семененко представил показательное выступление.

Евгений Семененко вновь откатал программу, в которой выступал на шоу-турнире. В роли кукловода под k-pop он показал потрясающую современную хореографию. В конце к нему присоединилась Аделия Петросян и сыграла его марионетку.

Напомним, турнир проходил с 21 по 23 декабря. Победителем мужского одиночного катания стал Евгений Семененко, опередивший Владислава Дикиджи и Петра Гуменника. Среди женщин лучшей стала Аделия Петросян.