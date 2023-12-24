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Гербольдт: Петросян все пророчили первое место в начале сезона на ЧР

Гербольдт: Петросян все пророчили первое место в начале сезона на ЧР
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Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России, тренер Катарина Гербольдт заявила, что победа Аделии Петросян на чемпионате России в Челябинске не стала для неё сюрпризом.

«Победа Петросян на чемпионате России достаточно ожидаемая. В начале сезона все ей пророчили первое место.

Показательное выступление Валиевой? Быть в тренде — хорошо во всех сферах. Камила тут не исключение. Она молодец, что до сих пор катается, доказывает и мотивирует всех девочек, которые попадают в переходный возраст, что всё возможно. Она большая молодец», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Аделия Петросян выиграла чемпионат России — 2024 в женском одиночном фигурном катании. По сумме двух программ спортсменка получила от судей 246,53 балла.

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