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Гербольдт: у Валиевой были прокаты и сезоны гораздо лучше, чем сейчас

Гербольдт: у Валиевой были прокаты и сезоны гораздо лучше, чем сейчас
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Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России, тренер Катарина Гербольдт заявила, что Камила Валиева далека от своей лучшей формы в этом сезоне.

«Конечно, сейчас это не максимум Валиевой. У неё были прокаты и сезоны гораздо лучше, чем сейчас. К сожалению, в этом сезоне так. Думаю, что она будет стараться это исправить», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире Валиева заняла третье место на чемпионате России — 2024 в женском одиночном фигурном катании. По сумме двух программ спортсменка получила от судей 237,99 балла.

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