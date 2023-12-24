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Лайшев: высказывания Тарасовой про вес фигуристов? Влезать в эту тему — неблагодарное дело

Лайшев: высказывания Тарасовой про вес фигуристов? Влезать в эту тему — неблагодарное дело
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Президент ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта Ренат Лайшев прокомментировал ситуацию с высказываниями заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой о лишнем весе фигуристок во время чемпионата России.

«Высказывания Тарасовой про вес фигуристов? Скажу объективно — в эти дебри семьи фигуристов лучше не влезать никому. Ничего хорошего это не сулит. Надо отдать это на откуп внутренним отношениям, которые есть у специалистов по фигурному катанию. Влезать в эту тему — неблагодарное дело», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Татьяна Тарасова была комментатором чемпионата России — 2024, проходившего в Челябинске. В частности, во время женских прокатов она заявляла, что необходимо ввести на турнире контрольное взвешивание.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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