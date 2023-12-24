Владислав Дикиджи отреагировал на свою номинацию на премию «Чемпионата» «Король фигурки»

Российский фигурист Владислав Дикиджи отреагировал на свою номинацию на премию «Чемпионата» «Король фигурки».

«Если я там оказался, то очень приятно, что за меня голосуют люди. Хотя какой «Король фигурки», вы о чём? Мне далеко до «Короля фигурки», я простой парень», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, в этом сезоне Владислав Дикиджи стал победителем двух этапов Гран-при России, а также взял серебряную медаль на завершившемся в Челябинске чемпионате России — 2024.

Помимо Дикиджи, в номинацию «Король фигурки» входят чемпион России — 2024 Евгений Семененко, бронзовый призёр турнира Пётр Гуменник и олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.