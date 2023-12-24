Японская болельщица прилетела в Москву ради мастер-класса Анны Щербаковой

Болельщица из Японии посетила мастер-класс олимпийской чемпионки в одиночном фигурном катании Анны Щербаковой. Об этом фигуристка сообщила в своих соцсетях.

«Болельщица прилетела из Японии ради нашего мастер-класса. Такая любовь к фигурному катанию и прекрасные черепашки точно заслуживают вашего внимания», — написала Щербакова в своих соцсетях.

Российская фигуристка провела мастер-класс для всех желающих на открытом катке в московском спорткомплексе «Лужники». Анна Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой России в женском одиночном катании. В прошлом сезоне Щербакова не выступала на официальных соревнованиях, так как восстанавливалась после операции на колене.