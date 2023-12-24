Медведева: спортсмены — это люди, которые матерятся как сапожники

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему стала больше раскрываться в медиапространстве.

«Немного начала раскрываться, потому что в жизни я абсолютно другой человек. Когда со мной знакомились, говорили: «Слушай, ты такая классная, оказывается! На телеке ты вообще другая». В какой-то момент начала думать, что пора чуть-чуть раскрываться. Спортивная дисциплина в жизни не особо-то и присутствует. Кстати, спортсмены — это люди, которые матерятся как сапожники. Потому что невозможно дойти до чемпионата мира и Олимпиады с отношением: «Упала на попку? Как жаль, в следующий раз получится», — сказала Медведева в собственном YouTube-шоу «БеС комментариев».

Напомним, Медведева является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании и командных соревнованиях. После Олимпиады фигуристка уехала тренироваться к специалисту Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.