Медведева рассказала о сумасшедшем поклоннике, который хотел жениться на фигуристке

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о сумасшедшем поклоннике, который преследовал спортсменку.

«У популярных женщин часто бывают не просто поклонники, а мужики-преследователи, которые ужас наводят. У меня есть несколько примеров. Когда мне исполнилось 18 лет, был какой-то сумасшедший человек. Он пришёл на каток и сказал: «Все явки-пароли мне на стол, нужно точное расписание Жени Медведевой. Вот все справки о том, что я здоров. Беру полную опеку над Женей, женюсь на ней. Она моя жена». Напоили его чаем, нажали кнопку. Он давно меня в соцсетях преследовал, это страшно. Не знаю, где он сейчас, но лежал в психиатричке. Или до сих пор лежит», — сказала Медведева в собственном YouTube-шоу «БеС комментариев».

Напомним, Медведева является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании и командных соревнованиях. После Олимпиады фигуристка уехала тренироваться к специалисту Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.