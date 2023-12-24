Медведева снялась в клипе Кати Адушкиной на песню «Сильные девочки»

Серебряный призёр Олимпийских игр фигуристка Евгения Медведева стала одним из героев музыкального клипа блогера Кати Адушкиной. Клип, опубликованный на YouTube-канале певицы, снят на песню, которая получила название «Сильные девочки».

Плачущая в кадре фигуристка стала одной из восьми приглашённых героинь, которые также известны в медиапространстве. За 11 часов после публикации работа набрала 80 тыс. просмотров.

Напомним, Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года — в женском одиночном катании и в командном турнире. На её счету по две золотые медали чемпионатов мира (2016, 2017), Европы (2016, 2017) и финала Гран-при (сезон-2015/16, 2016/17), в 2019 году фигуристка завоевала бронзу чемпионата мира.