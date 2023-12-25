Фигурист Дикиджи предположил, в чём секрет его стабильности на прыжках

Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию, победитель этапов Гран-при России в Казани и Москве Владислав Джикиджи предположил, в чём секрет его стабильности на прыжках.

«В чём секрет моей стабильности? Для меня это тоже секрет. Не понимаю, как это. Для меня самое главное — собраться на первый прыжок. Если я делаю, меня немного отпускает. Это волнение уходит, и дальше я уже проговариваю в голове перед прыжком свои ошибки, которые не должен допускать. Допустим, на сальхов я не набираю много хода — если наберу, у меня сразу же рывок спиной идёт и я начинаю «закидываться». Поэтому я всё тщательно продумываю — что надо в круг прыгнуть, как ручки должны стоять, насколько сильно я должен присесть на ногу. Это детально проработано, но всё равно я удивляюсь и не понимаю, как у меня так вышло на последних трёх стартах.

А всего четыре было – два этапа, чемпионат, а перед этим я выступал в Питере на мемориале Панина-Коломенкина. В короткой дебютный выход был с лутцем — я его прыгнул, потом упал с сальхова неожиданно и сделал бабочку на акселе. В произвольной я откатал чисто первую половину, но на вторую меня не хватило, я там порывал несколько элементов. Получается, с Казани катаю чисто. Может, от работы это всё зависит», — заявил Джиджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.