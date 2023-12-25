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Вице-чемпион России Дикиджи: изначальной целью было попасть в шестёрку

Вице-чемпион России Дикиджи: изначальной целью было попасть в шестёрку
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Серебряный призёр чемпионата России Владислав Дикиджи рассказал об изначальных целях на турнир.

«Ожидал ли, что получится выиграть серебро? Честно говоря, моей изначальной целью было попасть в шестёрку — я очень хотел оказаться в сборной. Но после достаточно хорошего выступления в короткой мысль закралась — если катаешь так же стабильно произвольную, то на пьедестале будешь, скорее всего. Так и вышло. Переборол себя. Я доволен, рад и счастлив», — рассказал Дикиджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

В Челябинске прошел чемпионат России по фигурному катанию — 2023. По его итогам победителем стал выступающий в мужском одиночном катании Евгений Семененко, набравший 294,75 балла за два проката. Второе место занял Владислав Дикиджи (293,74 балла), замкнул тройку Пётр Гуменник (292,42).

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